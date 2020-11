Joga com Ibrahimovic e está deslumbrado: «Ele tem a idade do meu pai...»

Brahim Diaz, jovem avançado do Real Madrid que está emprestado ao Milan, não esconde a admiração por Zlatan Ibrahimovic. O sueco tem 39 anos mas a idade não o impede de continuar a marcar golos.





"Ele tem a idade do meu pai, mas continua a fazer a diferença", contou espanhol de origem marroquina, de 21 anos, à Movistar+. "Ele mostra que não há idade no futebol."Diaz aproveita todos os ensinamentos do experiente companheiro. "Temos uma ligação fantástica, ele dá-me bons conselhos e damo-nos muito bem. Falamos muito sobre a importância de vencer", contou o jovem avançado."Fazeres a tua parte não chega, com o Zlatan tens sempre de trabalhar mais. Ele diz 'ainda não acabaste, agora tens de fazer abdominais comigo'. É exigente e isso permite-me evoluir bastante", contou.