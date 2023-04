Jornalista italiano avança acordo verbal entre Milan e Rafael Leão: rossoneri assumem dívida ao Sporting

Parece estar perto de chegar ao fim a enorme novela em torno do futuro de Rafael Leão. Segundo adianta o jornalista italiano Matteo Moretto, num artigo do portal 'Relevo', os representantes do avançado português e o AC Milan já chegaram a uma base de acordo para a renovação contratual, que contempla um dos pontos que gerava mais discórdia: os italianos comprometem-se a desembolsar os 16,5 milhões de euros de indemnização ao Sporting que o avançado tem de pagar por conta da rescisão unilateral de 2018.Além do mais, o avançado português, de 23 anos, passará a ser um dos mais bem pagos do plantel rossoneri, com um salário anual que rondará os 5 milhões de euros limpos. Leão, refira-se, tem vínculo com o AC Milan até final da temporada 2023/24, pelo que a sua renovação começa a assumir contornos de urgência, sob pena de poder sair a custo zero no final do vínculo atual.De acordo com o 'Relevo', o acordo ainda carece de contactos finais para definir todos os detalhes, mas também depende do sucesso desportivo da presente temporada, nomeadamente o apuramento para a Liga dos Campeões da próxima temporada - algo que por agora está bem encaminhado (o Milan está em 3.º, com 51 pontos).