Jovem de 15 anos beneficia da ausência de Rafael Leão e pode fazer história na Serie A

Francesco Camarda provavelmente não passa de um mero desconhecido para o comum dos adeptos, mas o seu nome promete ganhar mediatismo muito em breve. É que o jovem avançado do Milan pode tornar-se no jogador mais jovem de sempre a atuar na Serie A no próximo sábado, na receção à Fiorentina. Com apenas 15 anos e oito meses, Camarda está prestes a deixar cair o recorde de Wisdom Amey, que se estreou no principal escalão do futebol italiano pelo Bolonha, com 15 anos e 9 meses.Camarda é apontado como um dos principais talentos do futebol transalpino, por culpa da sua relação bastante intima com o golo, e pode agora começar a mostrar todo o potencial entre os graúdos. Com Rafael Leão e Okafor lesionados e Giroud suspenso, Stefano Pioli fica limitado em tormos de opções para o setor ofensivo e pode dar a primeira oportunidade a Camarda, que cumpriu a estreia pelos rossoneri num particular frente ao Trento.Para se ter uma noção, estima-se que o jovem dianteiro tenha feito 500 golos em 100 jogos nos escalões de formação do Milan. Na estreia pela seleção italiana sub-15 fez três golos em 23 minutos e, na temporada passada, pelos sub-17, apontou 22 em 18 encontros.