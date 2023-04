O AC Milan defronta esta noite o Nápoles nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, num jogo que devolve um pouco o caminho de glória europeia aos rossoneri. A última vez que levantaram a Champions foi em 2007, um ano no qual Kaká era uma das figuras. Ora, o brasileiro recordou esses tempos e assumiu que do atual plantel há um jogador que colocaria de caras na equipa que há 16 anos venceu a final de Atenas (diante do Liverpool)."Gosto muito do Rafael Leão. É um jogador que poderia trabalhar bem na nossa equipa, juntamente com outros, pois é muito talentoso. Criámos uma boa ligação e ainda gostamos de nos juntar e falar. Por vezes não percebemos as coisas na altura e apenas as reocnhecemos como especiais quando as deixas para trás", disse, à Radio Rossonera, segundo declarações partilhadas pelo portal Football Italia.