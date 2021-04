Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Maldini confirma que Ibrahimovic vai jogar no Milan com 40 anos: «Faltam pequenos detalhes» Diretor desportivo dos rossoneri diz que renovação do contrato com o sueco está para breve





• Foto: Reuters