Milan anuncia dois casos de covid-19 poucas horas antes de receber a Juventus

O Milan anunciou esta manhã que o médio bósnio Rade Krunic e o avançado croata Ante Rebic deram positivo à covid-19 e não vão defrontar a Juventus esta noite, em Milão.





A notícia surge pouco tempo depois de a Juventus, também com dois casos positivos detetados ontem, ter submetido toda a equipa a um novo teste esta manhã, antes de iniciar a viagem para Milão. Os resultados vieram negativos.O Milan revela em comunicado que foram feitos novos testes esta manhã e que os restantes jogadores da equipa não estão infetados. Rebic e Krunic estão assintomáticos e isolados em casa.Recorde-se que além destes dois, o treinador Stefano Pioli não vai poder contar com Sandro Tonali, que está suspenso, nem com Zlatan Ibrahimovic, Alexis Saelemaekers, Ismael Bennacer e Matteo Gabbia, todos lesionados.Rafael Leão está convocado.