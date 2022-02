Milan 'congela' Rafael Leão

A renovação de contrato de Rafael Leão com o Milan terá de esperar. As negociações já começaram, só que de acordo com a ‘Gazzetta dello Sport’, a intervenção do TAS está a bloquear as operações. Recorde-se que o avançado foi condenado a pagar mais de 16 milhões ao Sporting por rescisão ilícita de contrato em agosto de 2018, na sequência aos ataques à Academia de Alcochete. O jornal italiano refere ainda que os rossoneri pretendem renovar com Leão até 2026, mas o empresário Jorge Mendes, envolvido na negociação, prefere aguardar pela decisão final do TAS.