Milan empata e Ibrahimovic acaba o jogo a gritar com o árbitro: «Parabéns!»

Milan estreia equipamento "horrível" e adeptos não perdoam: «Uma merda e traz azar»



O Milan empatou em casa com o Bolonhae no final do jogo Zlatan Ibrahimovic estava furioso com o árbitro.Segundo o 'Corriere dello Sport', avançado sueco dirigiu-se no final do encontro a Livio Marinelli e antes de deixar o relvado gritou-lhe, repetidamente, de forma irónica, "parabéns, parabéns, parabéns".Ibra queixou-se do tempo útil de jogo e do excesso de paragens na partida.Com este empate o Milan vê o Nápoles aproximar-se perigosamente do primeiro lugar, estando agora a apenas 1 ponto dos rossoneri.