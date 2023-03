Milan faz ultimato a Rafael Leão: até à Páscoa tem de decidir se sai ou renova

A 'Gazzetta dello Sport' avança esta quarta-feira que a 'novela Rafael Leão' vai conhecer um decisivo episódio, quiçá o epílogo, nos próximos 15 dias. O clube quer uma reunião definitiva, onde espera uma resposta clara por parte do internacional português: ou renova ou diz que quer sair. Em abril serão disputados dois jogos da Liga dos Campeões, seguir-se-ão encontros importantes no campeonato e os rossoneri querem que as atenções estejam centradas apenas nos relvados.O jogador tem mais um ano de contrato, mas o Milan não quer iniciar a próxima época com Leão a poder assinar com outro clube em janeiro. Por isso quer resolver tudo já, antes da Páscoa.O desportivo cor de rosa explica que Rafael Leão - que não marca em Itália desde meados de janeiro - está plenamente comprometido com o clube. Apresentou-se 24 horas antes do esperado depois dos jogos por Portugal e até deu os parabéns ao guarda-redes Mike Maignan por uma espetacular defesa que fez no jogo da França com a Irlanda. O problema, explica a 'Gazzetta', é a 'entourage' de Leão, composta pelo empresário, a família e assessores...Mas o clube quer resolver o problema o mais rapidamente possível e tem uma última proposta para colocar em cima da mesa: um salário de 7 milhões de euros, incluindo bónus, ligeiramente abaixo do que Leão pretende.O jogador pede 7 milhões, um bónus de assinatura e uma ajuda no pagamento da dívida de 16 milhões ao Sporting. O jornal lembra que o problema de Rafa com os leões não envolve os rossoneri, por isso a 'ajuda', a acontecer, apenas poderia ser feita com uma transferência bancária pessoal.