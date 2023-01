Milan nega colapso nas negociações por Rafael Leão

O Milan emitiu um comunicado a negar que as negociações pela renovação de Rafael Leão tenham colapsado, conforme havia noticiado pelo jornal italiano 'Gazzetta dello Sport', que havia garantido que o avançado português pretendia ficar com uma cláusula de rescisão entre 60 e 70 milhões de euros no novo contrato, e não de 150 milhões, como seria pretensão do campeão italiano."A narração jornalística de uma suposta falha entre as partes não só é totalmente infundada como prejudicial ao clube e ao seu jogador. De facto, o Milan continua em diálogo com Leão e os seus representantes num ambiente sereno e profissional", pode ler-se.