Milan oficializa contratação de novo treinador após escolha pouco... pacífica

O Milan oficializou esta quarta-feira a contratação de Stefano Pioli para o cargo de treinador. O técnico, de 53 anos, sucede a Marco Giampolo, afastado na terça-feira do comando da quipa rossonera que ocupa o 13º lugar, volvidas 7 jornadas na Serie A. Por terra caiu, assim, a opção José Mourinho, treinador que não considerou o projeto suficientemente apelativo e, em termos afetivos, se mostrou sempre demasiado próximo do rival Inter.Até ao momento sem clube, Stefano Pioli assina um contrato de duas épocas, auferindo 1 milhão de euros na primeira e 1,5 M€ na segunda, segundo a imprensa italiana. Um salário bem mais modesto do que o exigido por Luciano Spalleti, outro dos alvos, que queria 4 M€ e 4,5 M€, respetivamente.A escolha de Stefano Pioli foi tudo menos pacífica no 'universo Milan'. Assim que se soube que o clube rossonero escolhera este treinador, uma vaga de protestos inundou as redes sociais, nomeadamente o Twitter, sob o lema... ‘Pioli Fora’! Porquê? Porque Stefano Pioli fez bastantes elogios ao rival Inter durante a curta passagem [de novembro de 2016 a maio de 2017] pelo banco nerazzuri. O que disse ele nessa altura? Excedeu-se, claro, não pensando no futuro a médio prazo. "Toda a minha família é do Inter. A minha profissão levou-me a outras paragens, mas nunca deixei de ter fé no Inter. Cresci com o cântico ‘ganharemos o scudetto com Beccalossi e Pasinato [dois jogadores do Inter nas décadas de 70 e 80 do século XX]", disse o técnico, sofrendo agora as consequências.