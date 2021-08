Milan pode fazer troca por Rafael Leão

Ainda não é certo que Rafael Leão continue no Milan para a próxima temporada e os rossoneri equacionam utilizar o extremo como possível moeda de troca neste mercado de transferências. A formação italiana está interessada na contratação de James Rodríguez, que não entra nas contas do Everton, de Rafael Benítez, e Leão pode surgir na equação. De acordo com a ‘SportMediaSet’, a direção do Milan não descarta incluir o extremo português, de 22 anos, numa troca com James Rodríguez. O órgão de comunicação transalpino explica até que o agente, Jorge Mendes, poderá ajudar a agilizar o processo.

Certo é que James Rodríguez pretende deixar o Everton e não descarta a hipótese de rumar ao Milan. Fora dos planos dos toffees, o internacional colombiano, de 30 anos, foi questionado sobre o seu futuro, assumindo que gostaria de alinhar na Serie A. "É uma questão complicada. Vamos ver o que acontece. Tenho treinado bem. Gostaria de jogar onde sou desejado. Falta-me jogar em Itália, seria uma boa opção. Não sei se isso irá acontecer no futuro. Mas seria bom jogar em todas as principais ligas europeias", vincou James, no seu canal do Twitch.

De resto, Rafael Leão tem sido associado ao interesse de outros clubes. Segundo a imprensa italiana, o português surge igualmente na lista de alvos de Wolves, Borussia Dortmund e Besiktas, sendo que o Milan não descarta incluir o extremo em possíveis negócios de trocas com os clubes supracitados.