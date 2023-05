Milan prepara próxima época: Morata é um dos alvos

Com as frequentes lesões do sueco Zlatan Ibrahimovic e a forma inconstante de Olivier Giroud, ao Milan resta apenas Divock Origi para a posição de ponta-de-lança. Como solução, o clube italiano vê Álvaro Morata como uma opção viável para reforçar o ataque próxima temporada, de acordo com ‘La Gazzeta dello Sport’,Caso se concretize, o negócio seria conveniente para ambos os emblemas. Com a saída de Morata, os colchoneros beneficiariam economicamente enquanto os italianos iriam aumentar as opções de Stefano Pioli na frente de ataque.Esta época, Morata marcou 15 golos, mais 2 que Giroud, mais 13 que Origi e mais 14 que Ibrahimovic.