Milan quer 'amarrar' Rafael Leão com cláusula de 200 ou 250 milhões de euros

A grande época que Rafael Leão fez no Milan despertou o interesse de alguns dos principais colossos europeus, mas o Milan não quer deixar escapar a sua 'joia da coroa' e já iniciou negociações para a renovação do atual contrato do avançado português, de 22 anos, que termina em 2024. Segundo a imprensa internacional, a ideia do clube rossonero é ampliar a cláusula de rescisão para 200 ou 250 milhões de euros.O Real Madrid - que falhou a contratação de Mbappé - tem os olhos colocados em Leão, eleito melhor jogador da Serie A, mas Paolo Maldini, o diretor desportivo do clube campeão italiano, lembrou que o português tem uma cláusula de rescisão fixada em 150 milhões. PSG e Manchester City serão outros clubes interessados."É um diamante em bruto que teve grandes melhorias de ano para ano. Tirámo-lo do banco do Lille por 24 milhões e colocámos-lhe uma cláusula de 150 milhões porque acreditámos no seu potencial. Claro que se no futuro o Milan não estiver ao nível do Leão, ou o Leão ao nível do Milan, as coisas podem mudar", explicou Maldini.O jornal espanhol 'As' avança que Marco Asensio e Luka Jovic são jogadores dos merengues que agradam ao Milan e que podem entrar no negócio.