Milan quer Diogo Dalot em definitivo e já apresentou "proposta informal" ao Manchester United

Diogo Dalot está emprestado ao AC Milan até ao final da época mas o clube italiano parecem estar interessado em contratar o lateral português em definitivo ao Manchester United. Tanto que, de acordo com o jornal britânico 'Metro', os rossoneri terão feito chegar a Old Trafford uma "proposta" informal de 12 milhões de libras, cerca de 14 milhões de euros.





Segundo a publicação, os red devils rejeitaram a oferta inicial do Milan, uma vez que pretendem recuperar os 22 milhões de euros que pagaram por Digogo Dalot ao FC Porto no verão de 2018.Caso os clubes não cheguem a acordo o jogador de 22 anos, que está ao serviço da Seleção Nacional de Sub-21 na fase de grupos do Europeu, irá regressar a Manchester para tentar convencer o técnico Ole Gunnar Solskjaer a mantê-lo no plantel como opção regular.Refira-se que até ao momento, com a camisola do Milan, Diogo Dalot já realizou 24 jogos oficiais com 2 golos marcados.