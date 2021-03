Milan quer ficar com Diogo Dalot e Ibrahimovic

O Milan pretende avançar para a contratação de Diogo Dalot, defesa emprestado esta época pelo Man. United ao clube italiano. De acordo com o jornal inglês ‘Metro’, o Milan fez uma proposta na ordem dos 14 milhões de euros, valor inferior ao pretendido pelo United, que quer, pelo menos, recuperar o valor pago pelo defesa ao FC Porto (22 M€).

Ainda no Milan, a ‘La Gazetta dello Sport’ escreve que Ibrahimovic, de 39 anos, vai renovar contrato para a próxima época. O possível regresso do clube à Champions (ocupa o 2º lugar da Serie A) pesou muito na decisão do sueco.