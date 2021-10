Milan quer reforçar meio-campo e tem quatro alvos em Portugal

A 'Gazzetta dello Sport' adianta esta quinta-feira que o AC Milan está interessado em reforçar o seu meio-campo e tem no mercado português quatro alvos identificados, numa aposta que seguiria a lógica de sucessão a Franck Kessié, que está em final de contrato. Por isso, para precaver essa situação, os dirigentes italianos identificaram João Palhinha (Sporting), Tomas Handel (V. Guimarães), Vitinha (FC Porto) e Paulo Bernardo (Benfica B).





Destes quatro, Palhinha é visto como um alvo fora do alcance dos milaneses, ao contrário dos outros três nomes, especialmente Tomás Handel, que é destacado como um jogador com muito potencial e com um valor de mercado ainda relativamente baixo. Handel, refira-se, é mesmo o destaque fotográfico na página do diário italiano.