Milan quer segurar Rafael Leão mas jogador pretende resolver primeiro diferendo com o Sporting

Com 9 golos e 5 assistências na Liga italiana esta época, Rafael Leão tem assumido um papel importante no xadrez ofensivo do Milan. Ao ponto de já ter despertado atenções em outros campeonatos.O 'Corriere dello Sport' escreve o jogador terá sido sondado com uma proposta de um clube da Premier League, mas a prioridade do clube italiano não é vender mas sim renovar com o internacional português.Rafael Leão tem contrato até 2024 e o Milan quer prolongá-lo até 2026, oferecendo-lhe um aumento salarial bastante atrativo: de 1,8 milhões (que aufere atualmente) para 4,5 milhões de euros por época.As negociações decorrem a bom ritmo, mas Leão não tem pressa em assinar este novo acordo com o Milan. Segundo o mesmo jornal, o avançado quer resolver primeiro o diferendo que mantém com o Sporting.O jogador e o Lille - clube para onde foi em 2018 depois de rescindir unilateralmente com os leões e que foi declarado "responsável solidário" - foram condenados a pagar 16,5 milhões ao clube português. O Milan acompanha a situação e já disponibilizou apoio moral e judicial a Rafael Leão.Entretanto, face ao assédio que o jogador terá recebido da Premier League, os rossoneri já deixaram um sério aviso: Rafael Leão não sai do Giuseppe Meazza por menos de 70 milhões de euros.