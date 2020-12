Mino Raiola: «Ibrahimovic andou a perder tempo na MLS»

O empresário de Zlatan Ibrahimovic arrepende-se de ter encaminhado o sueco para a MLS. Ibra jogou duas épocas ao serviço dos LA Galaxy, naquele que deveria ter sido o ocaso da sua carreira, mas a verdade é que o avançado ainda tinha muito para dar ao futebol depois disso, conforme tem mostrado no Milan, aos 39 anos.





"Já vi muitos jogadores ao longo da minha carreira que quando chegam à idade do Zlatan estão cansados. Quase tive pena deles. Mas nunca vi cansaço no Zlatan. Para mim, acho que pode jogar por mais cinco anos", assegurou Mino Raiola, que ganhou o prémio de 'Melhor Agente' na gala de entrega do Prémio Golden Boy, organizada pelo jornal 'Tuttosport'."Arrependo-me de o ter levado para a MLS, foi uma perda de tempo. No futuro vai assumir um papel importante, talvez possa ser presidente da UEFA, de modo a mudar o futebol", acrescentou o empresário italiano. "Temos uma relação bonita, mas eu sou assim com todos os meus jogadores, eles são parte da minha família. Tivemos umas aventuras com o Zlatan. Ele não é tão 'duro' como parece..."