Mulher de Theo Hernandez viveu noite de pesadelo: Zoe foi agredida em assalto à mão armada

A noite de terça-feira foi dramática para a família de Theo Hernandez. De acordo com a agência noticiosa ANSA e o jornal 'La Gazzetta Dello Sport', a vivenda na qual vive o jogador francês foi alvo de um assalto à mão armada, perpetrado numa altura na qual no interior da habitação estavam Zoe Cristofoli, a esposa do jogador, o filho de seis meses, um cozinheiro e ainda a ama da família. No momento do assalto, ocorrido entre as 20h30 e 21 horas, o defesa esquerdo estava a jantar com alguns dos seus colegas de equipa.De acordo com o relato, Zoe terá sido confrontada com quatro encapuzados munidos de armas no momento do assalto, com dois deles a puxarem-na pelo braço, obrigando-a a revelar a localização do cofre enquanto lhe apontavam as armas. A modelo terá mesmo sido agredida pelos meliantes, que terão estado na casa do defesa durante poucos minutos. Tempo mais do que suficiente para aterrorizar a mulher e o filho do defesa e levarem consigo dinheiro, joias e outros objetos de valor.A situação já está a ser investigada pela polícia italiana.