O golo 'relâmpago' e histórico de Rafael Leão explicado pelo treinador do Milan

Rafael Leão entrou este domingo para os livros do futebol italiano com o golo mais rápido da história da Serie A. O avançado português do Milan balançou as redes adversárias 6 segundos após o apito inicial e abriu caminho ao triunfo (1-2) sobre o Sassuolo, que permitiu à equipa orientada por Stefano Pioli manter a liderança e a invencibilidade no campeonato.





Após o encontro, o técnico do Milan explicou o golo marcado pelo avançado português. "Temos quatro ou cinco situações para o pontapé de saída e queríamos uma abordagem forte porque perdemos um pouco isso nos últimos jogos. Os elogios vão para o Calhanoglu, o Brahim Díaz e o Leão, que fizeram o movimento certo", afirmou Pioli, à Sky Sport.Relativamente ao encontro, o treinador dos rossoneri destacou o facto de a equipa ter regressado às vitórias. "Cada jogo vale três pontos, é o que digo sempre à equipa. Jogamos sempre para ganhar e não ficámos satisfeitos com os dois últimos empates", analisou, admitindo ainda que o Milan será muito criterioso neste mercado de inverno."Temos ideias claras, o clube sabe que se houver boas oportunidades vamos tentar aproveitá-las, caso contrário continuaremos assim. Hoje sentimos falta de dois defesas e dois avançados. Agora precisamos de um último esforço contra a Lazio", constatou o treinador italiano.