Oficial: Ibrahimovic regressa ao Milan

A RedBird, fundo de investimento que detém o Milan, anunciou esta segunda-feira que Ibrahimovic, que terminou a carreira de futebolista em junho, está de regresso ao clube para ser parceiro operacional e "colaborar com a equipa de investimento global do clube".De acordo com o comunicado da RedBird, citado pelo ‘Corriere dello Sport’, o antigo avançado sueco "desempenhará o papel de conselheiro sénior, trabalhará em estreita coordenação com a propriedade e a direção, com um papel ativo nas operações desportivas comerciais, será responsável pelo desenvolvimento e formação dos jogadores para o alto rendimento e por projetos especiais como o novo estádio"."Estou extremamente grato por me juntar à RedBird e ao Milan nestas funções importantes. A Red Bird estabeleceu parcerias com alguns dos melhores atletas, equipas e figuras empresariais do mundo para criar empresas com significado e impacto, estou ansioso por contribuir para as suas atividades de investimentos nas suas propriedades desportivas, mediáticas e de entretenimento", referiu Ibrahimovic.