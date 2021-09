Olivier Giroud infetado com covid-19

Olivier Giroud testou positivo à covid-19. O anúncio foi feito pelo Milan no site oficial.

O emblema de Milão garantiu que o jogador não esteve em contacto com o restante plantel depois do jogo frente ao Cagliari, que ocorreu no passado domingo.

Depois de avisadas as autoridades de saúde, Giroud vai agora cumprir o período de isolamento.