Olivier Giroud revela que é um homem de fé e até estuda a Bíblia: «Para mim é ar fresco»

Olivier Giroud deu uma entrevista ao jornal italiano 'La Stampa' onde falou do seu lado mais pessoal, sobretudo ao nível da fé. O avançado francês de 35 anos do Milan até citou Nelson Mandela para justificar a derrota dos rossoneri diante do Spezia. "Não me julguem pelos meus êxitos, mas sim pelas vezes que caí e me levantei."Depois, falou da sua fé. "Em italiano igreja é uma palavra que tem o nome de um avançado da Juventus, verdade? Então a partir de agora gosto ainda mais do Chiesa como futebolista", atirou, acrescentando: "Sou cristão evangélico, mas ainda não fui à missa em Milão porque com isto do covid é melhor evitar lugares muito concorridos. Mas todas as semanas tenho uma reunião à distância com o meu pastor em Londres. Estudamos a Bíblia. Para mim é ar fresco."E acrescentou: "A fé é o meu motor, ajuda-me a tomar decisões importantes. Estava perto do Inter mas depois dei-me conta que o Milan estaria no meu destino", contou o avançado francês, que também já esteve perto da Juventus: "Foi no verão de 2020, quando Pirlo era o treinador. Mas preferi ficar no Chelsea e ganhámos a Champions. A Juventus era uma das opções, mas não era a única."