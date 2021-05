Olivier Giroud tem acordo com o Milan

Olivier Giroud termina contrato com o Chelsea, no final do mês de junho, e a imprensa italiana garante que vai ser jogador do Milan, na próxima temporada.





Os rossoneri já têm uma pré-acordo com o avançado francês, de 34 anos, por duas épocas e cerca de 4 milhões de euros líquidos de salário, por ano. Giroud junta-se assim ao português Rafael Leão como opção de ataque, assim como Zlatan Ibrahimovic.Giroud ainda vai disputar a final da Liga dos Campeões, este sábado, pelo Chelsea frente aos também ingleses do Manchester City. Depois, também vai estar presente no Campeonato da Europa ao serviço da seleção gaulesa. Em Itália avançam mesmo que Giroud já procura casa em Milão.