«Passo a bola a Ibrahimovic sempre que posso para ele não ficar irritado»

Brahim Díaz, médio espanhol que atua ao lado de Ibrahimovic no Milan, falou ao 'AS' sobre a influência do avançado sueco na sua carreira, afirmando que o vê como um "pai"."Tem a idade do meu pai e continua a marcar a diferença. Para mim, tem sido e continua a ser um pai no balneário. Ajudou-me muito. Como digo sempre, fez a minha vida mais fácil. E sim, claro que lhe passo a bola sempre que posso para ele não ficar irritado. É um jogador incrível com grande carisma. Gosta de ganhar e de trabalhar, e é isso que transmite. Torna-se melhor jogador por querer o melhor dos outros".Díaz revelou ainda que espera aproveitar a influência do sueco para no futuro vir, ele próprio, a ser um grande jogador. "Tal como Guardiola e Zidane, por exemplo, também vemos os títulos que já ganharam. É um prazer e sou um sortudo por poder partilhar o balneário com tantos grandes jogadores. Agora também espero eu vir a ser um deles", concluiu.Brahim Díaz, recorde-se, está emprestado pelo Real Madrid ao Milan por duas temporadas, até 2023.