Pierre Kalulu desfalca Milan durante quatro meses por lesão

O futebolista francês do Milan Pierre Kalulu, que se lesionou no último domingo em Nápoles, foi esta quinta-feira operado na Finlândia e deverá ficar indisponível durante quatro meses, anunciou o clube italiano num comunicado de imprensa.

"O AC Milan pode confirmar que Pierre Kalulu foi operado hoje para reparar uma rotura completa do tendão femoral esquerdo. A operação, realizada na Finlândia pelo professor Lasse Lempainen, na presença do chefe da equipa médica do AC Milan, Stefano Mazzoni, foi um grande sucesso", informou o clube de Milão, que estima em quatro meses o tempo de paragem do jogador.

O central, de 23 anos, formado no Lyon, teve de abandonar o relvado do San Paolo, em Nápoles, aos 19 minutos da partida frente aos atuais campeões de Itália, a contar para a 10.ª jornada da Serie A.