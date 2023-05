Pioli: «Primeiros 10 minutos da primeira mão foram decisivos»

Dificilmente uma eliminação nas meias-finais da Liga dos Campeões deixa um treinador satisfeito e Stefano Pioli não foge à regra. Após o desaire diante do Inter, que confirmou o apuramento dos nerazzurri com agregado de 3-0, o técnico do AC Milan diz mesmo sentir-se como o mais desapontado do mundo, isto depois de uma eliminatória que, no seu entender, teve um momento capital."Se sou o técnico mais desapontado do mundo neste momento? Bem, é inevitável. Queríamos a final e não fomos capazes de consegui-la. É pena, foi assim que aconteceu. Os primeiros 10 minutos da primeira mão foram decisivos, sofrer aqueles dois golos comprometeu tudo", começou por dizer o técnico, em alusão ao facto do Inter, há uma semana, ter construído a sua vitória 2-0 com golos de Dzeko e Mkhitaryan, aos 8' e 11'.Apesar do adeus à Champions, Pioli olha em frente com ambição. "Fomos a equipa mais jovem a ganhar o Scudetto, por isso é difícil falar de forma negativa. Tentámos ser competivos nas duas competições. Ser eliminado nas meias-finais é algo que nos deixa dececionados, mas faltou-nos algo esta época. Não fomos capazes de encontrar o ritmo certo no campeonato. Agora temos de acabar bem a época, sem negatividade, porque queremos o quarto lugar. Estou certo de que esta época nos ensinou muito em termos coletivos. Podemos começar de novo com ainda mais certezas. A base, como muitos dizem, é boa", apontou.