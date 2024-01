Pioli rendido a Rafael Leão: «É um artista e os artistas são génios, mas ele ouve. É isso que importa»

Stefano Pioli, treinador do Milan, teceu vários elogios a Rafael Leão, na antevisão ao embate de hoje frente ao Bolonha. "Adoro a sua forma de estar. Ele é um artista e os artistas são génios, mas ele ouve. É isso que importa", referiu o italiano que ainda comentou a seca de golos do luso no campeonato: "Esta história já se arrasta há muito tempo e não é assim. Marcamos mais golos do que no ano passado e o Rafa está dentro destes números. É um ponto de referência para nós e é um dos jogadores que mais assistências faz ."