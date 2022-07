Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Polícia italiana nega racismo com Bakayoko: «São estes os milagres da Internet...» Chefe do sindicato diz que operação foi feita de forma meticulosa, seguindo as regras

A carregar o vídeo ... Arma apontada à namorada e revista fora do carro: polícia manda parar craque do Milan e dá nisto Arma apontada à namorada e revista fora do carro: polícia manda parar craque do Milan e dá nisto