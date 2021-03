Porta-voz do Partido Gay de Itália acusa Ibrahimovic de "homofobia e discriminação"

Zlatan Ibrahimovic está envolvido em mais uma polémica. Agora, o avançado do Milan foi acusado de homofobia e discriminação por parte do porta-voz do Partido Gay de Itália, por causa de um comentário que fez durante a apresentação do Festival de Sanremo, esta semana, onde foi coanfitrião.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Partito Gay S.A.L. - LGBT+ (@gayofficialita)

O apresentador, Amadeus, pediu ao sueco que se imaginasse a apresentar o festival em casa. "Cantores na sala de estar, raparigas com Zlatan e você na cozinha fazer-me café", respondeu Ibra, bem ao seu estilo.Amadeus então perguntou depois o que Ibrahimovic faria com Achille Lauro, um rapper italiano transgénero. "Vamos colocá-lo na garagem para tratar dos carros, os ladrões não vão entrar e não vão roubar nada porque têm medo dele", atirou.Fabrizio Marrazzo, o porta-voz do Partido Gay, disse ao jornal 'La Repubblica' que esta última resposta tinha um "tom depreciativo e machista". "Já em 2010, em Espanha, o Ibrahimovic fez uma piada homofóbica. Quando um jornalista perguntou se ele era gay ele respondeu: 'traga-me a sua irmã'", recordou.