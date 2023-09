Projeto de Rafael Leão é passar de craque a campeão

Rafael Leão é já um ícone do Milan. Quando está bem, a equipa rossonera fica mais perto de ganhar. E bem precisa de o fazer, uma vez que chega ao duelo com o Verona, no San Siro, após a derrota (1-5) com o Inter e o empate (0-0) com o Newcastle. Stefano Pioli conta com o avançado luso, que tentará marcar pela terceira jornada seguida na Serie A. "Rafael Leão está a cumprir uma etapa importante na carreira. É já um grande jogador, mas está a fazer tudo para transformar-se num campeão. Tem que continuar assim. Ainda tem que gerir melhor algumas situações, vem trabalhando bastante para enfrentar melhor a pressão. Em termos de carácter tem progredido incrivelmente. No entanto, não me agrada que a responsabilidade recaia apenas sobre um jogador. Um erro cometido por um jogador é um erro cometido por todos!", sublinha o treinador do Milan, otimista em relação ao jogo com o Verona: "Estamos bem, prontos para vencer!"

Renato deve falhar 2 jogos

Ainda não há confirmação oficial da Roma, mas a imprensa italiana adianta que Renato Sanches deve falhar dois jogos (Torino e Génova) devido à lesão muscular contraída no desafio com o Sheriff.