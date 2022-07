Quatro jogadores do AC Milan multados por insultos ao Inter na celebração do título

Tal como por cá, em que os cânticos de Fábio Cardoso, Manafá, Otávio e Diogo Costa na celebração do título do FC Porto motivaram uma queixa do Benfica, também em Itália situação similar mereceu reparos. E já há decisão, com quatro jogadores e o próprio AC Milan a serem multados pela Federação (FIGC).Os jogadores punidos são Theo Hernandez, Rade Krunic, Mike Maignan e Sandro Tonali, todos eles sancionados por terem proferido cânticos considerados insultuosos contra o rival da cidade, o Inter Milão. A multa mais pesada foi para Krunic (€5000), ao passo que os outros três foram alvo de coimas de €4000 cada. Já o Milan foi punido em 12 mil euros.