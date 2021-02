Quatro viagens, mais de mil quilómetros, dois jogos e 4 galas: a semana louca de Ibrahimovic

Não é o 'homem dos sete ofício', mas esta semana vai ter uma vida agitada para correr várias 'capelinhas'. É que Zlatan Ibrahimovic aceitou o convite para ser um dos apresentadores do famoso festival da canção de San Remo que o vai obrigar a alguma ginástica com a sua agenda e os compromissos com o Milan.





"Vai perder alguns treinos mas vai estar nos jogos. Se existe um campeão capaz de gerir esta pressão, de certeza que é ele", afirmou o treinador Stefano Pioli.Vejamos: esta noite tem o jogo com a Roma, de Paulo Fonseca, às 19H45. Amanhã ainda treina em Milanello, mas na terça-feira já estará a treinar sozinho em San Remo sem a equipa. Na quarta-feira de manhã regressa de carro a Milão para se juntar à equipa para o jogo com a Udinese (19H45) e na quinta, depois de nova sessão de trabalho em Milanello, volta a San Remo de automóvel para apresentar a final do festival. Sexta-feira e sábado treina em San Remo mas já acompanhado por um técnico e um fisioterapeuta do AC Milan. Domingo de manhã viajará de avião até Verona para jogar com o Hellas (14 horas).Contas feitas, são 1.162 quilómetros nos três trajetos de carro entre Milão e San Remo e o voos para Verona, dois jogos de futebol e quatro galas (terça, quinta, sexta e sábado) do festival da canção.