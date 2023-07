Rafael Leão apaixonado pelo 'seu' Milan: «A renovação foi um ato de amor»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Não há volta a dar. Rafael Leão é uma das principais figuras do Milan e o carinho que recebe dos adeptos é justificado pelos golos e exibições de luxo, mas também pela forma como se deixou apaixonar pelo emblema italiano. E é mesmo de amor que o avançado falou, quando foi convidado a comentar a renovação de contrato com os milaneses.

"A renovação foi um ato de amor. A decisão já estava tomada na minha cabeça e pensei muito nela. Estou aqui para ficar e para ajudar neste projeto fantástico", disse ao site do clube, que realiza digressão pelos Estados Unidos.

E agora que tem o icónico 10 nas costas, será que a pressão aumenta? Resposta pronta: "Estou muito orgulhoso, mas será melhor quando jogar com o 10 em San Siro. Também gosto do 7, que é do Adli. Quando soube que o Brahim ia para o Real, pedi logo o número 10. Estou feliz!"