Rafael Leão assume importância de Ibrahimovic na sua afirmação: «Foi fundamental, é um exemplo»

A viver os melhores tempos desde que chegou ao AC Milan, Rafael Leão é esta semana figura de capa na revista digital 'Outpump', numa publicação na qual passou em revista o período inicial complicado que teve no clube milanês e a influência que Zlatan Ibrahimovic teve na sua evolução como pessoa e jogador."Os primeiros dois anos no Milan foram complicados. Tinha vindo de França, onde tudo era mais pequeno e a vida era muito diferente. Quando chegas a Milão, sabes que tens de ser vencedor, que imensas lendas vestiram a mesma camisola que tu vestes, que ganharam tantos títulos. Sentes e vives isso no imediato. Depois de um processo de transição tornei-me uma pessoa e jogador diferentes", comentou o avançado português.Essencial para essa transformação acabou por ser Zlatan Ibrahimovic: "Nesse período, a minha família, o treinador e o Ibra, que mantive próximo de mim todos os dias, foram fundamental. O Zlatan é um exemplo. Ensinou-me a importância de pedir, de estar sempre focado, mesmo fora do campo. Falamos sempre que possível, não apenas como colegas ou profissionais, mas como homens".Olhando ao futuro, Leão assume ter o sonho de ser herói em Portugal. "Neste momento quero aproveitar todas as oportunidades que surjam. Quero ser um herói e merecer o meu lugar na equipa titular de Portugal. Se houver uma chance para ganhar, bem, seria muito bom", finalizou.