Rafael Leão: «Atravessei alguns meses complicados mas reencontrei-me agora»

Rafael Leão deu cabo do líder e futuro campeão Nápoles. O avançado português bisou na goleada (4-0) imposta no Diego Maradona pelo Milan e saiu radiante da partida."Sabíamos que íamos defrontar um grande rival que está a fazer uma época brilhante. Escutámos algumas coisas [na imprensa] que nos deram ainda mais alento. As críticas que me têm feito? Só quero responder dentro do campo, só oiço o treinador e quem aqui trabalha. Os que estão lá fora são irrelevantes, só fazem com que eu seja ainda melhor. Atravessei alguns meses complicados, mas reencontrei-me agora, graças ao treinador [Stefano Pioli] e aos colegas. Esta vitória foi muito importante, pois queremos estar o mais perto possível do Nápoles. Troquei a camisola com o ‘Kvara’ porque sou um grande fã dele", afirmou Rafael Leão no final do encontro.