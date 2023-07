Rafael Leão, Chukwueze e Pulisic entusiasmam Pioli na pré-temporada

No segundo jogo da digressão norte-americana, o Milan voltou a não conseguir ganhar. Frente à rival Juventus, a equipa de Rafael Leão acabou derrotada nos penáltis (3-4), após um empate a dois golos. Thiaw (23’) e Giroud (39’) marcaram pelos rossoneri, com Danilo (33’) e Rugani (49’) a responderem pelos bianconeri. Mas Stefano Pioli, que já tinha visto a equipa a perder (2-3) com o Real Madrid, não deixou de se mostrar satisfeito. “Não foi um passo atrás se compararmos com o jogo anterior”, frisou, salientando a integração de reforços como Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic, além de se mostrar entusiasmado com as soluções ofensivas. “Temos o Rafael Leão muito forte na esquerda, o Chukwueze [que ainda não se estreou] é muito bom à direita e Pulisic pode jogar muito bem em qualquer lado. E estes jogos são importantes”, lembrou.