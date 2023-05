Rafael Leão colocou camisola da Juventus dentro dos calções e foi 'obrigado' a pedir desculpas

Rafael Leão recorreu esta segunda-feira às redes sociais para pedir desculpa aos adeptos italianos, em especial aos da Juventus. Em causa está o facto de o avançado internacional português ter colocado uma camisola do emblema de Turim dentro dos calções, após o triunfo (1-0) sobre a Vecchia Signora na 37.ª jornada da Serie A. "Se algum adepto se sentiu desrespeitado por ter metido a camisola dentro dos calções peço desculpa , não foi a minha intenção transmitir qualquer tipo de desrespeito. Aliás, pelo contrário, respeito todas as instituições! Força, Milan", escreveu, terminando: "O ódio é uma realidade, f..."

The hate is real damn