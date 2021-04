Rafael Leão de regresso ao AC Milan

Recuperado dos problemas musculares, Rafael Leão integra os convocados do Milan para o desafio com o Parma, de Bruno Alves. Stefano Pioli chamou ainda Mandzukic, após lesão, e espera que ambos ajudem a equipa a retomar o caminho do sucesso. "O facto de todos ficarem desapontados quando temos más exibições é uma das coisas de que mais gosto neste grupo. Sabemos que erros cometemos e não queremos repeti-los", disse o técnico.