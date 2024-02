Rafael Leão denuncia insultos racistas: «O mundo continua a ter pessoas com mente pequena»

Rafael Leão recorreu à sua conta na rede social Instagram para denunciar um episódio de insultos racistas na mesma plataforma e lamentou que no mundo continue a haver aquilo que apelida de "pessoas com mente pequena".Em causa estava uma publicação de um utilizador, que partilhou uma foto de Rafael Leão com uma mensagem lamentável: "Já não te posso ver. Já não te consigo tolerar. Contigo no campo estou a tornar-se racista. Vai-te embora o mais rápido possível, tu e os teus fãs".Leão fez uma captura de ecrã e acrescentou o seu lamento. "Infelizmente o mundo continua a ter este tipo de pessoas com mente pequena".Note-se que o AC Milan também já condenou este episódio, com uma mensagem no X: "Não há espaço para o racismo, seja na nossa massa adepta como no futebol".