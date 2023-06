Rafael Leão deseja a Bola de Ouro

Rafael Leão, avançado que recentemente renovou com o Milan até 2028, mostra-se bastante ambicioso. "Ainda não estou onde quero chegar, como é óbvio, mas vou no caminho certo. Não sou uma pessoa que se contenta com o que já fez, quero sempre mais. Espero alcançar coisas grandes, como a Bola de Ouro, a Liga dos Campeões", confessa o atacante de 24 anos à Agência Lusa.

O avançado responde no mundo da música como Way 45, editando na próxima sexta-feira o álbum de estreia ‘My Life in Each Verse’. "Qual é o significado? Nunca te esqueças de onde vieste, por onde andaste, mantém sempre a identidade. O Rafael Leão joga à bola, o Way 45 é outra pessoa. É um artista que expressa os seus sentimentos, as dificuldades que passou, o que espera alcançar", explica.