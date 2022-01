Rafael Leão e a difícil pergunta sobre Ronaldo e Ibrahimovic: «Com eles, tudo é possível»

Nem todos os jogadores têm o privilégio de dizer que partilharam balneário com Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leão é um desses raros casos e não esconde a satisfação de poder trocar experiências com "dois gigantes" do futebol mundial.Em entrevista exclusiva ao jornal italiano 'La Gazzetta dello Sport', o avançado português do Milan foi questionado se seria mais fácil ir ao Mundial do Qatar ao lado de Cristiano Ronaldo ou conquistar o campeonato italiano juntamente com Zlatan Ibrahimovic, ao que o jovem craque respondeu: "Com eles na minha equipa, tudo é possível. Tento manter-me focado e mostrar a mim mesmo de que sou capaz de continuar ao lado de dois gigantes como eles", disse.Sobre o futuro, Rafael Leão apontou para os dois anos de contrato que ainda lhe faltam completar ao serviço do clube. "O meu futuro? Eu ainda tenho mais dois anos de contrato. Vamos ver, ainda é muito cedo. Estou bem aqui, sinto-me bem no clube", concluiu.