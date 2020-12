Rafael Leão e o golo mais rápido da história da Serie A: «Só no final do jogo é que soube»

E foram precisos apenas seis segundos para Rafael Leão inaugurar o marcador do Sassuolo-Milan e entrar para a história da Serie A ao apontar o golo mais rápido da história da competição.

Em declarações ao '11', momentos após o final do encontro, o jovem avançado português explicou a jogada ensaiada, falou sobre o momento da equipa esta temporada e ainda a influência que Zlatan Ibrahimovic tem tido sobre si.

"[Recorde] Não tinha noção. A verdade é que este tipo de jogada já fazemos há alguns jogos, mas algumas defesas fecham melhor. Neste jogo, o meu colega conseguiu encontrar o espaço e meteu-me a bola perfeita para eu concretizar", começou por dizer o jovem internacional sub-21 português.

Momento do Milan na temporada

"Nós estamos bem. Na época passada estávamos numa situação menos boa porque o Milan merece estar sempre nos primeiros lugares, mas acho que foi a nossa mentalidade que mudou completamente para esta época. O nosso treinador, a chegada do Ibra, que tem sido uma grande ajuda, e acho que em cada jogo que nós vamos é como eu digo nas conferências que eu faço aqui, jogamos como uma final, sempre para ganhar e a jogada do golo mostrou isso. Jogamos sempre para a frente e procuramos o golo o mais rápido possível mas muita gente tem dito que podíamos ganhar o campeonato, acho que é muito cedo, mas estamos no caminho certo."

Influência que tem Zlatan Ibrahimovic

"Sim. É como eu digo sempre, é como um irmão mais velho. Tem muita experiência, é um jogador de nível mundial, que já passou por grandes clubes. Mesmo para nós jovens, que a nossa equipa é muito jovem, é um exemplo e nós tentamos sempre melhorar e ouvir aquilo que ele tem para nos dizer porque com ele podemos melhorar em muita coisa."

Momento em que soube que tinha sido um recorde

"Por acaso eu não tinha a noção mas depois no final do jogo é que me disseram que foi um recorde, mas tenho de agradecer à minha equipa porque sem eles não conseguiria este feito e tenho de continuar a procurar mais. [Momento em que recebeu a notícia] Foi no final do jogo, no intervalo não nos focamos nisso porque estávamos concentrados no jogo. Estávamos em vantagem por 2-0 frente ao adversário complicado que já esteve em primeiro lugar, portanto não prestámos muita atenção a isso durante o jogo. Só no final, quando veio a alegria de termos conquistado a vitória, é que me falaram sobre o feito", concluiu.