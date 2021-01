Rafael Leão feliz com boa fase: «No centro fico mais perto do golo»

Rafael Leão continua em grande pelo AC Milan. Este sábado, diante do Torino, marcou um golo e chegou aos cinco na sua conta pessoal na Serie A, ajudando com a sua atuação a formação milanesa a colocar no passado a derrota sofrida a meio da semana frente à Juventus. E mais do que o aspeto individual, foi isso mesmo que o avançado português reforçou na hora de analisar o desfecho do jogo desta noite.





"Perdemos o último jogo contra um adversário de qualidade como a Juventus. Este era um encontro importante para nós, de forma a mantermos a liderança, e creio que demos a resposta certa. A nossa mentalidade é sempre a de sair para ganhar e manter a nossa posição no topo. Fizemos o nosso trabalho, ganhámos e o resto não importa", começou por dizer, ao DAZN.Na ausência de Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic, Leão tem sido homem do centro do ataque no Milan e os números falam por si. "Estou feliz por ter conseguido ajudar a minha equipa com um golo, mas o mais importante foi termos conseguido os 3 pontos. Jogando no centro estou mais perto do golo, mas também fico contente ao assistir os meus colegas. Não importa onde jogue, quero é ajudar", finalizou.