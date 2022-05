Rafael Leão focado na ‘final’

De amanhã não passa! Milan e Inter têm protagonizado uma intensa luta pelo título italiano, mas é este domingo que o scudetto será entregue a um dos gigantes de Milão. É natural que os jogadores sintam mais nervosismo no derradeiro e decisivo jogo do campeonato, até porque as equipas estão separadas apenas por dois pontos, mas Rafael Leão já veio a terreiro demonstrar compromisso e concentração antes da visita ao Sassuolo. "Estamos a preparar a nossa final", escreveu, no Twitter.

Renovação é tema delicado

A turma rossonera lidera a Serie A e está prestes a conquistar o título, mas a renovação de Rafael Leão continua a ser um tema delicado. O português, tantas vezes decisivo, terá rejeitado prolongar o vinculo até 2026 por um salário de 4,5 M€ líquidos anuais.