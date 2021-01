Rafael Leão: «Foi um dos golos mais bonitos da minha carreira»

Diante do Benevento, o AC Milan manteve a sua caminhada ganhadora na Serie A, mas o encontro foi tudo menos fácil, especialmente depois da expulsão de Sandro Tonali, aos 33'. Mas foi aí que surgiu a melhor cara dos rossoneri, com Rafael Leão em destaque, especialmente pelo grande golo que marcou e que o deixou naturalmente satisfeito.





"Foi um dos golos mais bonitos da minha carreira, mas o mais importante foi termos vencido. Ficámos com menos um, foi o jogo mais difícil que tivemos, mas continuámos a jogar e merecemos a vitória. A chave é sempre a mentalidade. Se não há Ibra, há Rebic. Se não há Rebic, então joga o Hauge. Vemos que a mentalidade da equipa continua a ser a mesma", explicou o avançado, à Sky Sport Italia.Leão assumiu que o AC Milan entrou pressionado pelo resultado do Inter Milão, mas assegurou que isso não afetou. "Sabíamos da vitória deles por 6-2, mas estávamos totalmente concentrados. Em breve teremos mais um jogo grande [receção à Juventus, na quarta-feira] e também queremos ganhá-lo, pois queremos o primeiro lugar", acrescentou o português, que a finalizar deixou agradecimentos aos técnico Stefano Pioli. "Porque confia em mim, tanto no treino no jogo. Estou a aprender muito com ele".