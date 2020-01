Rafael Leão: «Ibrahimovic é um irmão mais velho»

Rafael Leão não escondeu o entusiasmo por poder partilhar o balneário com Zlatan Ibrahimovic, segundo se depreende das palavras do jovem avançado português à Sky Sports Italia, no qual considerou o atacante sueco como "um irmão mais velho".





"Desde a sua chegada, tem falado comigo, dando-me conselhos sobre como melhorar e sobre como me posicionar na grande área. Ele é um grande jogador e quero aprender o máximo possível com ele ao lado", confessou o ex-Sporting, de 20 anos.A temporada do Milan está longe de poder ser considerada um sucesso, como atesta o 11º lugar na Serie A. "Nós somos o Milan e queremos chegar à Liga dos Campeões, ou pelo menos a Liga Europa, que é onde o clube merece estar", considerou. "Não tenho jogado muito esta temporada mas Stefano Pioli é um grande treinador que me tem ajudado com a minha confiaça. Consigo atuar em qualquer posição atacante mas prefiro estar mais próximo da área e ter melhores hipóteses de marcar golos", finalizou.