Rafael Leão: «Ibrahimovic só falava comigo quando jogava mal»

Rafael Leão revelou este fim de semana, durante uma conversa no podcast 19F, onde esteve também Moise Kean, alguns pormenores da sua vida e carreira, detalhando por exemplo a forma como Zlatan Ibrahimovic lidava consigo."Quando jogava bem, ele não falava comigo. Só quando jogava mal. É alguém que se concentra nos detalhes, não está interessado em dribles. Por vezes dizia-me 'Rafa, tens de controlar assim e imediatamente virar-te para a baliza. Com o teu talento, não podes cometer erros com um toque desses'", lembrou o avançado.