Rafael Leão marca e assiste na goleada do Milan ao Vicenza em particular

Rafael Leão marcou e ainda fez uma assistência este sábado na goleada do Milan frente ao Vicenza, em particular disputado no estádio do emblema que desceu à 3.ª divisão italiana.O jogo começou praticamente com o golo do Vicenza, através de Rolfini (1'), mas o internacional português restabeleceu o empate aos 11 minutos e assistiu Messias para a reviravolta no marcador aos 21'.Rebic dilatou a vantagem da equipa de Stefano Pioli pouco depois (30') e um autogolo de Dalmonte (31') fixou o resultado ao intervalo em 4-1.No segundo tempo, Tomori (50') fez o quinto da formação de Milão e Rebic fixou o resultado final ao bisar aos 69 minutos.Ainda houve tempo para De Ketelaere - avançado contratado ao Club Brugge - se estrear pelo Milan, ao entrar aos 75 minutos para o lugar de Brahim Diaz.